Messina, Gioveni: “alloggi liberi ma non assegnati perché non a norma, urge tavolo tecnico”

StrettoWeb

“Urge un tavolo tecnico fra Comune e IACP per svincolare quegli immobili chiusi e non assegnati per impianti elettrici non a norma”. È quanto chiede il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver accertato la disponibilità di alloggi liberi in capo all’IACP ma che non vengono resi disponibili a Palazzo Zanca per la conseguente assegnazione in emergenza abitativa.

“Sapere dell’esistenza di alloggi vuoti ma che per chi vive drammi abitativi rappresentano il classico miraggio come un’oasi nel deserto, è come ricevere un pugno nello stomaco”, commenta Gioveni. Sembrerebbe – spiega il consigliere – che la causa principale che impedisce all’Istituto di concedere al Comune parecchi alloggi, sia proprio l’impianto elettrico non a norma. Ritengo, quindi – insiste l’esponente di Fratelli d’Italia – che un tavolo tecnico fra i due enti si renda necessario per stabilire nero su bianco, fino a dove possa intervenire l’IACP con il suo ufficio manutenzioni e dove invece il Comune che prenderebbe in carico gli immobili”.

“Occorre peraltro dire – conclude Gioveni – che è talmente tanta l’esasperazione di molte famiglie che alcune di esse sarebbero pure disposte ad accedere negli alloggi assumendosi l’onere della manutenzione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.