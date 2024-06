StrettoWeb

Triste tragedia in questa ultima domenica di giugno a Piraino in provincia di Messina dove un giovane di 17 anni è morto mentre faceva un bagno in piscina, forse a causa di un malore, all’interbo di una struttura turistica.

Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed i carabinieri di Piraino che stanno effettuando i rilievi del caso.

