Messina, giovane aggredisce anziano e scappa: interviene la Polizia

Un giovane avrebbe aggredito in pieno centro a Messina e precisamente in via Garbaldi, un anziano dopo una lite iniziata su un autobus e successivamente si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia che stanno ricostruendo la dinamica per risalire all’identità dell’aggressore.

