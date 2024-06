Messina: esenzioni e riduzione della TARI, attivato il nuovo portale

StrettoWeb

Attivato a Messina il nuovo portale per il controllo della propria posizione nelle graduatorie degli avvisi per le esenzioni e riduzione TARI anno 2023 e anno 2024 (queste ultime in pubblicazione entro il 30 giugno).

Il portale è raggiungibile all’indirizzo https://serviziweb.comune.messina.it, questo servizio attraverso un’autenticazione sicura tramite SPID o CIE, quindi nel pieno rispetto della privacy dei dati da consultare, permette di verificare rapidamente e comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile la posizione nelle graduatorie per i suddetti avvisi di esenzione o riduzione TARI anni 2023 e anni 2024.

L’implementazione di questo portale rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di semplificare la comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale.

