Messina, emozioni assicurate al Kartodromo con la 2H Endurance | INFO

StrettoWeb

Tornano i brividi e l’adrenalina della 2H Endurance al Kartodromo di Messina. In programma domani (sabato 22 giugno) il quarto appuntamento stagionale con il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2024, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Due ore di gara di grande fascino da vivere tutte d’un fiato fino alla bandiera a scacchi. Ventidue, complessivamente, i team iscritti, suddivisi nelle tre categorie (F1, F2, F3) previste.

Il programma

Ritrovo dei partecipanti fissato alle ore 14.30. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, alle 15.50 si terranno le qualifiche di 10’ per determinare la griglia e dare il via alla spettacolare 2H Endurance. Chiusura pit nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Durata massima stint 25’. La direzione gara si avvarrà, come di consueto, del VAR per esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere. Al termine della 2H Endurance verranno premiati sul podio i primi tre team classificati per ogni categoria e i piloti autori di pole position e “best lap” assoluto della manifestazione. Il punteggio verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 100% in questa occasione.

I protagonisti

I tre atti già disputati del Campionato Endurance 2024 hanno fatto registrare le vittorie di Leopard (piloti Valentino Fusco e Sara La Fauci) nella 2H Endurance del 9 marzo, Kairos Racing (con la coppia Giovanni Rizzo-Davide Campione) nella 4H Endurance del 13 aprile e ancora Leopard nella 2H Endurance che si è svolta lo scorso 11 maggio. In graduatoria F1 comanda dunque il team Leopard con 2733 punti, secondo Kairos Racing con 2694, poi SenzaFiltro (2547), Trinacria R.T. (2359), Gattopardo (2354), Maiden MRT (2168), Kairos Next Generation (2138) e MRT Pro (1321). Per la F2 in vetta Killers Team con 2496 punti collezionati, precedendo Evo MRT (2429), Kairos Ladies (2305), Vulcan RT (1861), Air MRT (1626), Team Adrano (1615). Nella F3 Fire MRT davanti a tutti con 2733 punti, seguono Ice MRT (2250), STP Racing (1759), Futura RT (896), Elettra Official (856).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.