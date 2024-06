StrettoWeb

Una donna di 42 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada a Messina sul viale Boccetta. Immediati i soccorsi, la vittima è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al Policlinico, in gravi condizioni.

Ad ora non conosciute le cause dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

