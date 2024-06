Messina, domenica la “Festa degli Artisti di Strada” a Piazza Lo Sardo

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, è stato presentato oggi, a palazzo Zanca, il programma dell’evento “Piazza Idea – Festa degli Artisti di Strada”, organizzato dal Comune di Messina e diretto artisticamente da Lelio Naccari e Daniele Mircuda, in programma domenica 30 giugno, dalle ore 17.00, a piazza Lo Sardo.

“Piazza Idea – Festa degli Artisti di Strada – ha spiegato il sindaco Basile – è un esempio di come i cittadini possano riappropriarsi degli spazi della loro città attraverso l’arte. L’Amministrazione comunale ha saputo ascoltare le esigenze degli artisti e li ha supportati per creare un qualcosa di strutturato nel tempo. Il turista, presente a Messina, rimane attratto dalle performance artistiche simili a quelle che a tutti noi è capitato di assistere, visitando le principali città europee e facendolo diventare un brand per la città stessa”.

L’assessora Cannata ha ripercorso le tappe più significative che hanno condotto alla festa dell’arte di strada prevista per domenica 30 giugno “grazie all’importante ruolo di advocacy degli artisti e al contributo del Consiglio comunale che ha approvato un regolamento più snello e di facile applicazione siamo riusciti a creare qualcosa di impensabile fino a qualche tempo fa. L’arte che crea bellezza e anima le vie, le strade e le piazze che diventano un palcoscenico per i talenti cittadini, e non solo”.

I direttori artistici Naccari e Mircuda hanno presentato il programma dell’iniziativa, evidenziando che si è puntato sull’arte di strada circense, meno presente a Messina e che porterà ulteriore luce e creatività.

L’iniziativa intende celebrare l’arte di strada in tutte le sue forme, valorizzando il dialogo e l’interazione tra artisti e pubblico. L’Arte di Strada, per sua stessa natura, ha radicata in sé la necessità di condividere con il pubblico e quindi con il territorio: sono pratiche, stili, creazioni, che per esistere devono obbligatoriamente respirare con ciò che le circonda, cercando di avvicinare e non di separare, di creare “insieme”. Intrattenere, ma anche fare cultura, mettendo in evidenza il valore dell’osmosi tra artisti e pubblico, quindi tra esseri umani. Saranno presenti artisti messinesi e nazionali con performance adatte a tutte le età.

(16:30 – ATTIVAZIONE MUSICA – playlist)

17:00 – “UNA PIAZZA PER LAVAGNETTA” workshop per l’infanzia con Martina Camano

17:30 / 20:30 – “MEAT THE ARTIST – Leggende Incarnate”

Ideazione di Lelio Naccari, sviluppo artistico Marika Di Bella

18:00 – “ALLA RICERCA DELLA BOLLA PERDUTA” di Miss Magic Bubble

19:00 – “SPETTACOLO DI MAGIA” con Carmelo Alati, in arte “Buatta”

20:00 – “FAME” – Clownerie teatrale con Luca D’Addino

21:00 – “APORIA” – Giocoleria sperimentale con Giorgioliere

22:00 – “CIRCO RAMINGO” di Marco Previtera

23:00 – “DANZA CON FUOCO E SERPENTI” di Noel Spinella

23:40 – 00:00 FINALE

• L’installazione “MEAT THE ARTIST” include Noel Spinella, Antonella Masotto e Roberto Laganà Vinci, con la partecipazione di Leonardo Mercadante

• Tra uno spettacolo e l’altro, interventi musicali live di Marco Letizia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.