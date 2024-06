Messina, domani a palazzo Zanca convegno sul Duomo

StrettoWeb

“Focus sulla Cattedrale: dai Normanni ai nostri giorni interventi e ricostruzioni della grande fabbrica, simbolo della città”, è il tema del convegno patrocinato dal Comune di Messina che si terrà domani, venerdì 21 giugno, alle ore 16, nel salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, organizzato dal Forum per Messina – in Rete per la città, presieduto da Elena La Spada, rete di club service e associazioni, uniti per la riscoperta, promozione e sviluppo della città, che trova nelle Istituzioni e negli Enti territoriali competenti gli interlocutori per il progetto complessivo di riqualificazione e valorizzazione.

L’incontro intende analizzare la storia e il ruolo del Monumento attraverso i secoli, e il patrimonio storico-artistico oggi pervenuto attraverso dinamiche che testimoniano l’eccezionale valenza simbolica, religioso culturale, della Basilica, sopravvissuta agli eventi nefasti della città, nell’attuale, ancora suggestiva, configurazione.

Il programma dei lavori sarà avviato con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, cui seguiranno gli interventi di Caterina Di Giacomo, storico dell’arte, già direttore del Museo Regionale di Messina su Il “millenario” Duomo di Messina tra superfetazioni, disastri e ricostruzioni. Le sussistenze antiche nell’attuale contesto; Grazia Musolino, storico dell’arte, già dirigente responsabile U.O. Beni storico artistici Sovrintendenza di Messina tratterà I mosaici del Duomo di Messina e il restauro della Theotòkos; Giusi Larinà, storico dell’arte, funzionario del Museo Regionale di Messina su Il Tesoro dell’Opera del Duomo di Messina. Alcuni pregevoli manufatti sacri; e Gioacchino Gazzara responsabile del Museo del Tesoro e del Campanile del Duomo di Messina tratterà L’orologio astronomico della Cattedrale di Messina.

