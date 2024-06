Messina, consegnate in Ateneo le Benemerenze della Croce Rossa Italiana

StrettoWeb

L’Aula Magna dell’Università di Messina ha ospitato la Cerimonia di consegna delle Benemerenze del Tempo della Gentilezza a Enti, persone fisiche, volontari e infermiere volontarie che si sono distinte nel sostegno alla Croce Rossa Italiana durante l’emergenza Covid-19.

I lavori sono stati aperti dalla Delegata Obiettivo Sviluppo del Comitato di Messina della Croce Rossa, dott.ssa Angelina Lo Giudice, dal Presidente del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana, dott. Antonio Chimicata e dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, che – in rappresentanza dell’Ateneo peloritano – ha inoltre ricevuto un premio dalla Croce Rossa Nazionale in segno di gratitudine per il costante supporto offerto da UniMe all’organizzazione di volontariato durante il difficile periodo della pandemia.

Dopo la consegna delle Benemerenze, nel cortile interno del Rettorato è stata inaugurata una nuova ambulanza che sarà prontamente messa al servizio della cittadinanza.

