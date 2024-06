Messina, confermato mister Modica: “contratto di 2 anni, ma se le cose non vanno bene…”

StrettoWeb

Il Messina e Giacomo Modica ancora insieme. Lo ha annunciato lo stesso allenatore nel corso di una conferenza stampa in serata, preannunciata nel tardo pomeriggio odierno. Dopo gli incontri con il Presidente Sciotto, dunque, è fumata bianca. Applausi da giornalisti e presenti alle parole del tecnico: “Abbiamo raggiunto l’accordo. Grazie a voi. E’ stata la volontà mia, del Presidente e l’attestato di stima che arrivava un po’ da tutti. Speriamo di non essere stancanti nel tempo e di poter gioire insieme a voi di tante belle cose. Non mi resta che ringraziare Sciotto per avermi dato la possibilità di poter guidare questa bella macchina, di cui mi onorerò di far parte”.

Sul futuro immediato. “Mi lusinga molto questa situazione, di dover essere ancora l’allenatore del Messina e spero di essere un punto di riferimento. Ci adopereremo affinché tutto possa essere incentrato al miglioramento di alcune situazioni e aspetteremo notizie ancora più dettagliate da parte della proprietà nella gestione delle risorse umane”.

Infine la durata del contratto, con un importante dettaglio: “contratto di due anni, con la possibilità che se le cose non vanno sarò io stesso a dire ciao“, ha aggiunto Modica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.