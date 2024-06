Messina, chiesta la riattivazione dell’orario di ricevimento del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

StrettoWeb

“Durante il periodo della Pandemia – che ha segnato per vari anni il “comportamento” ed ha modificato significativamente molte relazioni sociali – il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, sempre all’avanguardia nei metodi informatici, si è dotato della piattaforma TIMIFY, deputata alla prenotazione degli appuntamenti, in modo da contenere più efficacemente la diffusione del virus: il sistema ha funzionato bene, anche perché era all’epoca fondamentale contenere la diffusione virale e nonostante tutto continuare a lavorare”. Così in una nota l’Ordine degli Ingegneri di Messina.

“Finita l’emergenza, tutti gli Uffici frequentati dai professionisti hanno ripreso i consueti ed originari orari di ricevimento, durante il quale è possibile interpellare tutti i funzionari dell’ufficio per proficui confronti e delucidazioni in merito agli svariati casi tecnici che comporta la professione. Ho avuto – recentemente – diverse segnalazioni da Colleghi Tecnici appartenenti a svariati Ordini e Collegi professionali, i quali mi hanno rappresentato varie difficoltà, essenzialmente legate alla scelta del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, di mantenere la tipologia di appuntamento esclusivamente su piattaforma “TIMIFY”, nonostante sia ormai cessato l’allarme sociale procurato dalla Pandemia. Risulta, pertanto, inspiegabile il motivo per il quale non sia stato riattivato lo storico orario di ricevimento settimanale del martedì (mattina e pomeriggio) e del giovedì (solo pomeriggio)”.

“La riattivazione in tali termini degli orari di apertura al pubblico faciliterebbe decisamente lo svolgimento dell’attività professionale (oggi costretta ad un appuntamento su piattaforma possibile non prima di 15 giorni), consentendo così di incontrare anche gli istruttori ed i funzionari delle pratiche, con i quali oggi non è possibile interloquire non essendo presenti nell’elenco informatico della piattaforma TIMIFY, e parimenti ristabilire con i colleghi un positivo confronto tecnico-amministrativo utile sia alla Pubblica Amministrazione che al Libero Professionista. Con la presente, pertanto, si chiede di voler valutare la riattivazione degli orari settimanali di apertura al pubblico secondo le suesposte modalità di svolgimento”.

“Infine, rappresento come il previsto sistema di prenotazione online, con decorrenza dall’1 luglio 2024, non consenta comunque agli operatori del settore poter liberamente recarsi in sede durante gli orari di ricevimento, e di poter consultare direttamente i vari responsabili. E ciò in quanto non sono ancora chiare né le modalità operative di ricevimento dell’utenza, né i tempi di attesa a seguito delle prenotazioni effettuate sulla piattaforma. pertanto, insisto sulla opportunità di ripristinare i consueti orari di ricevimento senza l’ulteriore limitazione della prenotazione obbligatoria”.

