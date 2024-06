Messina, cerimonia di consegna dei Diplomi ITS Academy Albatros

StrettoWeb

La Fondazione ITS Academy Albatros di Messina nei giorni scorsi ha organizzato la cerimonia di consegna diplomi ai dodici allievi del Corso Avviso 25/2018 Agrifoood made in Italy, per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali.

Particolarmente soddisfatta la Presidente della Fondazione Albatros, Antonina Sidoti, che spiega: “la consegna dei diplomi è sempre un momento molto emozionante che rappresenta la fine di un percorso formativo, ma al contempo, l’ingresso nel mondo del lavoro. Buona parte di questi giovani si è già collocata, ma puntiamo a inserire la totalità dei nostri corsisti”.

“E’ importante sottolineare che queste professionalità si occupano della valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e nella loro trasformazione, utilizzando le innovazioni tecnologiche, tenendo conto della filiera corta, nel rispetto della sostenibilità e con attenzione alla stagionalità. In un’ottica di una piena collocazione dei nostri corsisti, stiamo cercando di sensibilizzare le piccole aziende del territorio per coinvolgerle nelle nostre attività di formazione”.

“Per la Fondazione Albatros è un momento strategico perché, proprio in questi giorni, sono stati banditi sei nuovi corsi ITS che si terranno presso le sedi di Carini, Santo Stefano di Camastra e Giarre, mentre altri due corsi partiranno a Messina. Questi percorsi formativi, che partiranno da settembre, sono realizzati con i fondi PNRR e presentano forti agevolazioni per chi vi partecipa”, conclude la prof. Sidoti.

