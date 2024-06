Messina, Cateno De Luca: “da oggi mi occuperò solo della Sicilia”

StrettoWeb

“La meravigliosa piazza di ieri a Fiumedinisi mi ha restituito una carica pazzesca. Da oggi mi occuperò esclusivamente della mia terra, della mia Sicilia, dei siciliani e delle siciliane. A me non interessa la politica dei salotti romani, dei compromessi”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Non ho alcuna intenzione di prestare il fianco a lobby o gruppi d’interessi. Io sono abituato a stare sul territorio, tra la gente. E da qui riparto, da qui ripartiamo tutti insieme. Chi pensava di averci abbattuto ieri ha avuto una brutta sorpresa. Si riparte da quelli che saranno i due capisaldi dell’azione politica di Sud chiama Nord: la scuola di formazione politico-amministrativa e la militanza a punti. Formazione e confronto, con sacrificio e passione”, rimarca De Luca.

“Sindaco di Sicilia, insieme a voi, per voi”

“Io Sindaco di Sicilia, insieme a voi, per voi. Ho giurato che farò di tutto per riscattare la mia terra e farò di tutto per raggiungere quest’obiettivo. Le cose si cambiano sporcandosi le mani ed amministrando e noi siamo abituati a farlo, andando oltre qualsiasi tipo di approccio ideologico. A Laura Castelli ed a Francesco Gallo Deputato Nazionale il compito di portare avanti la nostra strategia nazionale di Libertà valorizzando un dato nazionale che nel 2022 era dello 0,9% ed ora è del 1,3%”, sottolinea Cateno De Luca.

