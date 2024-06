Messina, Caronte & Tourist lancia il canale informativo in LIS per i clienti con disabilità uditiva

StrettoWeb

“Un servizio eccellente passa da un customer care eccellente dove i canali di comunicazione siano moltiplicati e l’ascolto sia inclusivo”. Con queste premesse, il Gruppo Caronte & Tourist annuncia il nuovo Corner LIS (Lingua Italiana dei Segni) a distanza, un innovativo canale del servizio clienti dedicato alle persone sorde che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 27 giugno alle ore 10.30 presso l’Auditorium del Gruppo Caronte & Tourist (Z.I.R.). “Un mare d’ascolto – continua la nota del Gruppo C&T – è l’immagine che abbiamo scelto per descrivere il nuovo servizio informativo con interprete LIS. Ci siamo impegnati ad attivare questo nuovo canale per offrire esperienze di viaggio quanto più inclusive e personalizzate per i nostri clienti con disabilità uditiva”.

Durante la conferenza – che sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook del Gruppo C&T – sarà presente un interprete LIS che garantirà l’accessibilità e la partecipazione alle persone sorde, che potranno così assistere alla spiegazione del servizio.

