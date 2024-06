Messina, bufera nel Pd dopo le Europee: Timbro “tradita” dal fuoco amico?

StrettoWeb

E’ polemica nel partito democratico di Messina all’indomani delle elezioni europee. Ma cosa è successo? Alcuni dati elettorali sulle preferenze alla classe dirigente del Pd messinese non tornano. Su chi si basano i sospetti? Sul deputato Calogero Leanza che avrebbe votato per il palermitano Giuseppe Lupo e non per la candidata locale Maria Flavia Timbro che, comunque, ha ottenuto un ottimo risultato personale (11.500 preferenze)

Tra l’altro, sembrerebbe che Leanza, non si sia fatto vedere nelle due iniziative con il segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, nella città dello Stretto. Malumori? Impegni? Dimenticanza?

Preferenze per Lupo

Andiamo a vedere le preferenze nelle cittadine dove l’onorevole Leanza è maggiormente radicato, e cioè a San Fratello, Cesarò e San Teodoro. Il dato sembra chiaro ed inequivocabile con Lupo che ha preso la maggior parte delle preferenze mentre Maria Flavia Timbro ed Elly Schlein sono relegate a comparsa. A Messina città in molte sezioni (una trentina) lo “straniero” Lupo ha preso più voti della candidata locale.

Adesso cosa succederà? Il congresso provinciale del Pd incombe ed è chiaro che le varie visioni porteranno ad uno scontro acceso.

