Messina, Barbara Minutoli presenta il suo libro “Viaggiare Sognare Vivere”

StrettoWeb

“Viaggiare Sognare Vivere” è il libro di Barbara Minutoli, volume di “La Feluca Edizioni – La Memoria 2024” a cura di Nancy Barbaro. Si tratta di un viaggio attraverso i sogni, le speranze e i desideri di una giovane ragazza assetata di conoscenza e profondamente devota alla sua famiglia. Da Monaco di Baviera a New York, passando per Firenze, Cracovia, Matera, Barcelona e Milano, l’autrice visita musei, opere d’arte, assapora pietanze uniche ed esplora luoghi di rilevanza storica che plasmano la sua comprensione del mondo e ne arricchiscono la mente e lo spirito.

Barbara Minutoli (20 settembre 1994 – 2 settembre 2017) si è laureata in Lettere preso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania e ha collaborato con le testate giornalistiche LiveUnict e SicilianPost. Nel 2017 ha ricevuto il diploma della Scuola Superiore dell’Ateneo di Catania. Appassionata di libri e di viaggi, non ha mai smesso di amare la Vita in tutte le sue infinite sfumature.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.