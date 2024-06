Messina, bando per l’assegnazione di 10 borse di studio per 10 corsi di laurea triennali

StrettoWeb

La città di Messina si caratterizza ancora oggi, a distanza di molti decenni, per la presenza di oltre 80 aree occupate da baracche e fatiscenti, centenarie, casette “ultrapopolari”. In ragione delle condizioni di gravissimo degrado abitativo, sociale ed economico, si è determinata per centinaia di giovani anche una grave condizione di povertà educativa. Il degrado dei luoghi in cui abitano le persone, la precarietà e la povertà economica rappresentano un coacervo che richiede interventi indirizzati per contrastare l’abbandono scolastico e aumentare il numero di diplomati e laureati, soprattutto tra i più giovani.

Policy che integrino le politiche del “nuovo” abitare e che sostengano le azioni per favorire il superamento dei gap che impediscono lo sviluppo dei talenti e dei saperi insiti in ogni individuo.

Per quanto in premessa, i soggetti:

Comune di Messina

Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle baraccopoli della Città di Messina

Associazione Nazionale Scuola Italiana

Messina Social City

Ris.Mè

Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VIII

Intendono

favorire la formazione Universitaria dei giovani in uscita dai percorsi d’istruzione superiore, provenienti o ancora presenti nelle aree di risanamento del Comune di Messina;

contribuire alla riduzione delle insorgenze economiche attraverso il superamento dei gap che impediscono lo sviluppo dei talenti e dei saperi insiti in ogni individuo;

sostenere l’individuazione dei percorsi più idonei alle proprie attitudini attraverso le opportune attività di orientamento e di tutoraggio continuo;

offrire opportunità logistiche idonee e strutturate per favorire il superamento delle barriere ambientali e tecnologiche eventualmente presenti nei luoghi di residenza;

e, pertanto bandiscono N° 10 borse di studio, del valore di € 6.600 cadauna, salvo aggiornamenti, destinate a giovani diplomati, in possesso dei requisiti analiticamente indicati nel Regolamento – Progetto “ RINASCI-MENTI” (in seguito, denominato anche solo il “Regolamento”), che si iscriveranno a un corso di laurea triennale presso le Università telematiche del gruppo Multiversity (Pegaso e Mercatorum).

La quota per singolo partecipante coprirà l’intero percorso Accademico, al netto delle spese per le tasse regionali e/o statali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.