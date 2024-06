Messina, aperto il tratto ex Rifotras della via Don Blasco | FOTO

StrettoWeb

Poco fa, la cerimonia di apertura al transito veicolare del tratto ex Rifotras della via Don Blasco a Messina. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello. E’ consegnata ufficialmente alla Città un asse viario strategico, considerato che la via Don Blasco rappresenta un’arteria importante nell’ottica di ottimizzare e fluidificare al meglio il traffico cittadino.

La soddisfazione di Basile

“Questa mattina abbiamo aperto il tratto ex Rifotras della via Don Blasco! Questo nuovo tratto consentirà di unire la via Maregrosso con la rotatoria Zaera, arrivando al completamento dell’85% del percorso di 3,8 km, la cui costruzione è iniziata nel 2018. Si tratta del penultimo step per la consegna definitiva”, sottolinea il sindaco Federico Basile.

