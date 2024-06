Messina, a palazzo Zanca la presentazione del libro “Sulle donne. La parola agli uomini”

StrettoWeb

Giovedì 6 giugno, alle ore 16.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca a Messina, si terrà un incontro con la scrittrice Ilaria Li Vigni Marino per discutere del tema della parità di genere dal punto di vista maschile, attraverso il suo libro “Sulle donne. La parola agli uomini. Il punto di vista maschile sulla parità di genere”. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina e organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina, sarà un’occasione per approfondire le riflessioni contenute nel volume, caratterizzato da cinque interrogativi che l’autrice pone a personalità del mondo del lavoro tra politici, giornalisti, giuristi e imprenditori per analizzare il rapporto di genere nelle professioni. Il libro, offre una prospettiva unica sul tema della parità di genere, dando infatti voce agli uomini che ricoprono ruoli di responsabilità in diversi ambiti della società, e che attraverso le loro risposte apre un dibattito importante e stimolante sul ruolo degli uomini nel raggiungimento di una vera e propria uguaglianza di genere.

Il programma dell’appuntamento prevede l’apertura dei lavori con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, cui seguiranno gli indirizzi di saluto del presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio; della componente OCF Distretto di Messina Maria Isabella Celeste; e dall’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata. A seguire gli interventi, moderati dalla vicepresidente del Comitato Pari Opportunità Adelaide Merendino, vedranno l’introduzione dei lavori a cura del presidente del Comitato COA Messina Angelo Crimi; e la relazione dell’autrice del volume Ilaria Li Vigni nonché componente OCF del Distretto di Milano. Si confronteranno con la scrittrice la Consigliera di Pari Opportunità della Città Metropolitana di Messina, i/le Componenti della Rete dei CPO dell’Ordine degli avvocati della Sicilia e della rete dei CUG e CPO della Città metropolitana di Messina.

