Messina: grande festa per i 100 anni di nonna Giuseppa

Il sindaco Federico Basile si è recato ieri a casa della signora Giuseppa Squadrito per portarle a nome dell’Amministrazione comunale di Messina gli auguri per il suo centesimo compleanno, festeggiato proprio il 13 giugno. Messinese di adozione, la signora Squadrito nata a Porto Empedocle, si è trasferita a Messina con la famiglia in tenera età. Madre di 2 figli, ha 4 nipoti e 1 pronipote, vedova da dieci anni, si è sempre prodigata e messa a disposizione della famiglia ed è stata anche una maestra di scuola elementare che si è contraddistinta per avere cresciuto, con garbo e modestia, tante bambine e bambini. Ancora attiva, l’anziana gode di ottima salute e circondata dagli affetti più cari ha trascorso una giornata gioiosa e spensierata.

Il sindaco Basile le ha donato una targa commemorativa e nel complimentarsi per il lusinghiero traguardo raggiunto “Nonna Giuseppa è una persona incredibilmente lucida e attiva – le parole di Basile –. È sempre emozionante festeggiare compleanni così importanti. Mi complimento con tutta la sua famiglia e le porgo i miei migliori auguri a nome di tutta la Città e di grande serenità per i prossimi anni”.

