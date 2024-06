Meeting di Nuoto a Cosenza: in città spicca l’eccellenza

StrettoWeb

Mentre le ultime bracciate echeggiano nelle acque della piscina comunale, il sipario si chiude sul meeting di nuoto della città di Cosenza, lasciando dietro di sé una scia di record infranti e nuovi talenti scoperti. L’evento, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, si è rivelato un trionfo di spirito sportivo e di eccellenza agonistica.

La competizione, durata tre giorni, è stata caratterizzata da momenti di intensa emozione e performance straordinarie, con i nuotatori che hanno dato il massimo per raggiungere il podio. La città di Cosenza si è dimostrata un ospite eccellente, offrendo strutture all’avanguardia e un’accoglienza calorosa che ha reso l’esperienza indimenticabile per atleti e spettatori.

Tra i momenti salienti del meeting, spiccano le gare dei 100 metri stile libero maschili e femminili, dove abbiamo assistito a tempi record e a una competizione al cardiopalma. I giovani talenti locali hanno avuto l’opportunità di misurarsi con atleti di livello nazionale, mostrando che il futuro del nuoto cosentino è in ottime mani.

A vincere la classifica per società è stata la società Poseidon Swim SSD con 1043,50 punti; forte di una massiccia presenza, soprattutto di Esordienti. Sul podio, nettamente staccate, l’Acli Arvalia Nuoto Lamezia,seconda con 586,00 punti e l’Unime SSD, terza con 562,00 punti. A ridosso del podio i padroni di casa dell’AQA Cosenza Nuoto con 349,50 punti. Quindi, a seguire, Olimpica Salentina (284), Circolo Canottieri Aniene (221), Calabria Swim Race (188), Kroton Nuoto (137), Icos Sporting Club (137) ed al decimo posto Ranidae CSSD (124).

Il successo di questo meeting è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto organizzatori, volontari, allenatori e, naturalmente, gli atleti. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno supportato l’evento, contribuendo a renderlo un punto di riferimento per il nuoto regionale e nazionale. Ma anche alla Fin regionale che, con il contributo prezioso del presidente Alfredo Porcaro.

Con la promessa di ritrovarsi l’anno prossimo per una nuova edizione ancora più entusiasmante, Cosenza dice arrivederci ai suoi ospiti, augurando a tutti i nuotatori successi futuri e invitandoli a continuare a perseguire i loro sogni sportivi con la stessa passione e dedizione mostrate in questi giorni. Francesco Manna, presidente della società Aqa Cosenza, ha espresso grande soddisfazione per il successo del XXI Meeting di Nuoto “Città di Cosenza”.

Nelle sue dichiarazioni ha sottolineato l’importanza dell’evento, non solo per lo sport ma anche per l’indotto turistico e culturale che ha coinvolto la città. Ha ringraziato tutti gli atleti, le famiglie, gli sponsor e le istituzioni che hanno reso possibile la manifestazione.

Manna ha invitato gli appassionati a partecipare e sostenere gli atleti, evidenziando lo spirito sportivo e la passione per il nuoto che hanno caratterizzato il meeting.

Ha inoltre messo in luce lo straordinario sforzo organizzativo e la partecipazione massiccia, con oltre 600 atleti in gara, compresi i nuotatori paralimpici premiati dalla delegata Deborah Granata.

Concludendo, ha espresso l’augurio che l’evento continui a crescere negli anni a venire, diventando un appuntamento fisso e sempre più prestigioso nel panorama del nuoto nazionale.

Nota particolare e molto bella, a margine. Susanna, insieme a tutti gli organizzatori, ogni anno allieta i palati degli ospiti con dolci e crostate tutte da gustare, ad inizio gare.

