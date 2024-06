Mercato Myenergy Viola, primo colpo in arrivo: ecco Joseph Paulinus

StrettoWeb

La guardia Joseph Paulinus è un nuovo giocatore della Myenergy Viola Reggio Calabria. Nato a Laos in Nigeria il 29 ottobre 2002, alto 189 cm e di formazione italiana, ha indossato la maglia del Derthona Basket in Lega 2. Dopo un’esperienza con la Juve Pontedera, ha militato nell’Under 18 DNG e, in doppio tesseramento, con la C Silver di Olympia Voghera.

Nella stagione 20/21 la sua prima esperienza in Serie B con il Ruvo di Puglia, per approdare l’anno successivo alla Robur et Fides Somaglia in Serie C, miglior marcatore con 410 punti totali e 13.7 punti di media. Nella scorsa stagione al Basket Venafro, approda per la stagione 24/25 a Reggio Calabria alla corte di Coach Giulio Cadeo. JP è un atleta dalle evidenti doti fisiche con caratteristiche da ottimo difensore ed è un giocatore duttile e abile anche in attacco.

Rientra a pieno titolo nei piani della società neroarancio che come ha dichiarato il GM Fortunato Vita prevede un progetto a medio e lungo termine: “piena soddisfazione per questo primo tassello, Paulinus non solo ha caratteristiche da ottimo giocatore ma è anche il primo atleta della stagione che sposa un progetto pluriennale utile alla costruzione di un progetto rilevante per la nostra società. A breve seguiranno altre novità di cui alcune non riguarderanno, come già preannunciato, solo la prima squadra“.

Le parole del neo acquisto della società del Presidente Laganà: “sono entusiasta di far parte del team neroarancio e anche molto emozionato in vista della prossima stagione, non vedo l’ora di iniziare le attività e di lavorare con i miei nuovi compagni di squadra. Spero di contribuire al nostro successo collettivo in campo, mi impegnerò per questo, certo anche del supporto dei tifosi neroarancio. Let’s Go Viola!“.

