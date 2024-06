Meloni: “dai leader G7 ampia condivisione sul Piano Mattei”

“Ho raccolto dai miei colleghi ampio sostegno, ampia condivisione per il Piano Mattei per l’Africa, per l’approccio italiano di cooperazione da pari a pari con le nazioni africane, che sta dando i suoi frutti con l’avvio dei primi progetti pilota”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G7

“Il summit ha dedicato un focus all’Africa, tema a cui la presidenza italiana tiene particolarmente e del quale continueremo a parlare anche nella giornata di domani, sia nella sessione dedicata alla migrazione, sia nella sessione che vedrà anche il coinvolgimento delle nazioni outreach”, conclude Meloni.