MeglioQuesto, si dimette un altro consigliere: Saladini unico azionista, ma si rilancia con un finanziamento

Dopo i disastri in serie di questi mesi, su più fronti, Felice Saladini prova a ripartire da zero. Proprio un anno esatto fa, l’inizio della fine: il 12 giugno del 2023, infatti, lui e Cardona – rispettivamente da Patron e Presidente della Reggina – annunciavano trionfanti l’accettazione dell’omologa. Il resto è storia, purtroppo triste.

La sua azienda, la MeglioQuesto – nel frattempo sospesa dalla Borsa – ha subito una serie di scossoni in serie. Dopo le dimissioni del neo eletto Presidente, che aveva chiesto la liquidazione giudiziale, Saladini è tornato a prendere le redini e vorrebbe provare a rilanciarsi. Anche se nel corso della riunione del 10 giugno scorso il consigliere Cinzia Donalisio, eletta dall’assemblea degli azionisti del 14 maggio 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni motivate dalle divergenze sorte in relazione alla nomina del Chief Restructuring Officer gradito agli amministratori designati sia dalla lista di maggioranza sia dalla lista di minoranza, e alla conduzione del Consiglio di Amministrazione. In ragione delle intervenute dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società procederà agli adempimenti del caso per la convocazione dell’assemblea che sarà chiamata alla nomina dei nuovi amministratori, ai sensi di legge e di statuto.

Alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società soltanto Felice Saladini, attuale presidente del Consiglio di Amministrazione, detiene azioni della società. Saladini è anche il socio di riferimento di MQ S.r.l., società che effettuerà il finanziamento di un milione di euro a MeglioQuesto. Il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto, nella stessa riunione del 10 giugno, ha accettato la proposta di finanziamento per l’importo di un milione di euro avanzata dall’azionista di maggioranza MQ S.r.l. in conto futuro aumento di capitale, deliberando di richiederne l’esecuzione.

