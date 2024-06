Meeting del Turismo dello Stretto: domani l’apertura a Capo Peloro

StrettoWeb

Gli operatori commerciali dell’area metropolitana di Reggio Calabria si preparano ad accogliere il Meeting del Turismo dello Stretto organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il Comune e la Città Metropolitana di Messina. Domenica 23 giugno alle ore 18.00 sarà il momento dell’apertura del meeting, nella splendida location di Capo Peloro, sulla sponda siciliana dello Stretto. Giovedì 27 giugno alle ore 10.00 al Museo Archeologico di Reggio Calabria la prima accoglienza della sponda calabrese.

Intanto il mondo delle imprese turistiche reggine ha già iniziato i mobilitarsi per la partecipazione al workshop. C’è tempo fino a lunedì 24 giugno per inviare la propria candidatura, attraverso l’apposito modulo disponibile nell’ambito dell’avviso pubblicato sul portale istituzionale della Città Metropolitana. In merito è giunto il plauso di Maurizio Baggetta, delegato Federalberghi per Provincia di Reggio Calabria e Presidente Consorzio Operatori Turistici “Jonica Holidays” .

“Esprimiamo apprezzamento per l’invito alla partecipazione della manifestazione B2B Meeting dello Stretto – ha affermato Baggetta – che sicuramente rappresenterà un’occasione di incontro e promozione del territorio. Inoltre far visitare agli operatori stranieri che parteciperanno all’evento, con un educational sia la Città che i Borghi che caratterizzano l’area Metropolitana di Reggio Calabria è essenziale affinché gli agenti di viaggio possano verificare la validità ed essere confident in fase di vendita”.

