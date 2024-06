“Me Hops fermento brassicolo messinese”, alla scoperta di 11 birre del territorio

StrettoWeb

Non solo vino. L’associazione Italiana Sommelier sezione Taormina organizza un evento che vedrà un incredibile viaggio nel mondo della birra. I protagonisti della serata saranno ben undici birre prodotte da altrettante aziende del territorio messinese. Si potranno degustare undici stili produttivi e idee brassicole. Sarà un’occasione per analizzare in modo tecnico ed emozionale la bevanda più antica e consumata al mondo.

Si tratta della Prima Edizione di “ME HOPS – FERMENTO BRASSICOLO MESSINESE” che si terrà a Messina venerdì 21 giugno 2024 alle ore 19,30. L’evento sarà ospitato nella straordinaria e suggestiva cornice del cortile del Palazzo del Monte di Pietà di Messina.

Dalle Pils alle Ipa, dalle Iga alle Rauchbier, dalle Lager alle Stout e altro ancora. All’interno della manifestazione si terrà una masterclass guidata per scoprire, anche attraverso i loro produttori, Birre della città di Messina e della sua provincia.

L’evento sarà introdotto dal Sommelier professionista Gioele Micali , Delegato AIS Taormina. La degustazione sarà condotta da Giuseppe Visalli, Sommelier Ais della Birra. Alla degustazione seguiranno due sorprese realizzate dagli Ambasciatori del Gusto e Soci Ais Francesco Arena Mastro Fornaio e Lillo Freni.

I posti sono limitati e su prenotazione ai recapiti riportati in locandina. Di seguito i produttori che saranno presenti e le birre in degustazione:

Birrificio Messina doc 15 : Birra Doc Cruda

Birrificio Zankle ( Messina ) : Birra Scilla

Rock Brewery ( Capo d’Orlando) : Birra Paranoid

Azienda agricola Virgona ( salina ) : Birra Beatrice

Barone Sergio ( Messina ) : Birra LaBaronz

Birrificio Epica ( Sinagra ) : Birra Ares

Birrificio Kottabos ( Rocca di Capri Leone): Birra Moriana

Rooswelt86 ( Sinagra ) : Birra Mechanic

Birrificio Sanbull ( Francavilla di Sicilia ) : Birra Castiddana

Scialla ( San Marco d’Alunzio ) : Birra Aida

Birra irias ( Torrenova) : Birra Cincu Tummina.

