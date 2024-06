McDonald’s “insieme a te per l’ambiente”: 300kg di rifiuti raccolti a Vibo Valentia

StrettoWeb

20 sacchi, per oltre 300 kg, oltre ad altri materiali ferrosi, di rifiuti

raccolti da circa 56 volontari. Ecco i numeri dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a Vibo Valentia, lunedì 27 maggio. Una giornata – patrocinata dal comune di Vibo Valentia – dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

L’attività di riqualificazione, che ha visto all’opera i dipendenti del ristorante McDonald’s di Vibo Valentia e alcune classi della scuola media “Amerigo Vespucci” di Vibo Valentia Marina, ha interessato una delle spiagge portuali di Vibo Valentia Marina.

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa nata nel 2021, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto negli ultimi due anni il coinvolgimento di oltre 10mila persone e la raccolta di oltre 33 tonnellate in totale fra 2021 e 2022.

Solo nel 2023 si sono registrati numeri da record: oltre 3.200 sacchi, pari a circa 13 tonnellate di rifiuti, raccolti da più di 6.500 volontari in 160 tappe in tutta Italia. Numeri che si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo.

Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, il recupero dell’olio di frittura che viene rigenerato come biodisel (un plauso va’ fatto al comune di Vibo Valentia che si è dotato di un regolamento che premia attraverso la riduzione dei tributi questa buona pratica), la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.

“Le Giornate insieme a te per l’ambiente” è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.

