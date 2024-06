StrettoWeb

“La mia città non era questa, non è questa. Il problema è che loro la rappresentano, e la rappresentano male. Il TG1 ha dedicato 4 minuti”. Con questo sfogo amaro, il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo ha commentato questa sera ai microfoni di StrettoWeb la maxi inchiesta “Ducale” in cui il Sindaco Falcomatà è indagato con accuse gravissime.

L’intervista completa nel video a corredo dell’articolo.

