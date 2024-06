Maturità 2024: la seconda prova dell’esame di Stato, tutte le TRACCE

StrettoWeb

Dopo la prima prova di ieri, si ricomincia alle 8:30 con la seconda prova della Maturità 2024, che è diversa per ogni corso di studio. Per il liceo di Scienze umane ci sarà Scienze Umane: Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale, al liceo Artistico affronteranno Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, al liceo musicale Teoria, analisi e composizione, al liceo Coreutico invece Tecniche della danza.

Negli Istituti tecnici: per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ci sarà Economia aziendale (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing); per l’indirizzo Turismo Discipline turistiche e aziendali; per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio Topografia; sarà invece Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; nell’indirizzo Grafica e comunicazione tocca a Progettazione multimediale; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione Produzioni e trasformazioni degli Istituti agrari e invece Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione Viticoltura ed enologia.

Tracce

Al liceo di Scienze umane la prova che gli studenti si ritrovano ad affrontare riguarda l’interazione attiva nell’ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey.

Per i liceali del Classico, la seconda prova ha riservato una sorpresa positiva: per la versione è stato scelto uno scritto di Platone.

Allo Scientifico prove di geometria, equazioni e funzioni

