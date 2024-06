Macron: “tra pacifisti spirito disfattista”

StrettoWeb

Il presidente Emmanuel Macron ha denunciato “lo spirito disfattista del campo pacifista“, ribadendo che la Francia “è per la pace ma non per la capitolazione dell’aggredito”. “Siamo per la pace conforme al diritto internazionale ma che riconosca il diritto legittimo di un popolo a resistere quando viene aggredito. E’ la sola pace che valga”, ha insistito in conferenza stampa con Volodymyr Zelensky.

“Una grande pressione si sta esercitando su Vladimir Putin affinché metta fine alla guerra. La Francia è dalla parte della pace. Ma la pace non significa la capitolazione dell’aggredito. Sarebbe contrario al diritto internazionale”, conclude Macron.

