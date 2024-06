Lutto in casa Bocale: è morto il papà del Presidente Filippo Cogliandro

StrettoWeb

Un lutto ha colpito il Bocale Calcio. Così come comunicato dallo stesso club, infatti, è morto Vincenzo Cogliandro, papà del Presidente della società Filippo e del Dirigente Nino. “Il Bocale Calcio Admo comunica la scomparsa di Don Vincenzo. Una notizia che non avremmo mai voluto dare ma che dolorosamente comunichiamo a tutti coloro che hanno avuto il solo piacere di conoscere il Signor Cogliandro”, si legge.

“Per molti è divenuto un vero e proprio padre con i suoi preziosi consigli, per altri un punto di riferimento ma per TUTTI la colonna portante del Bocale Calcio Admo. Oggi, nell’immenso dolore ci stringiamo intorno alla famiglia Cogliandro. Ciao papà! Per sempre biancorosso”. Anche la redazione di StrettoWeb porge le più sentite condoglianze al Presidente Filippo, al Dirigente Nino e a tutta la famiglia.

