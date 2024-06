Lorica, gli impianti di risalita passano in capo alla Regione Calabria

StrettoWeb

Venerdì 14 giugno la Giunta comunale di Casali del Manco ha approvato l’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo del Progetto integrato PISL “Lorica Hamata in Sila Amena”, relativo agli impianti di risalita. L’approvazione di questo importante documento, redatto dai tecnici incaricati e costituito dalla relazione di collaudo e da oltre 2000 pagine di allegati amministrativi e tecnico-contabili, segna la tappa conclusiva di un lungo ed articolato procedimento amministrativo, al quale hanno collaborato i Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, la Regione Calabria ed il soggetto attuatore “Lorica Ski”.

Con la relazione finale di collaudo, attraverso una procedura da concertare, gli impianti potranno così passare in capo alla Regione Calabria, in conformità alla Legge Regionale n.6 del 2022, per poi disporne l’affidamento in gestione in via definitiva.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato il Sindaco Francesca Pisani. Il collaudo rappresenta un punto di arrivo ma, allo stesso tempo, un punto di partenza che porterà al rilancio definitivo degli impianti di risalita di Lorica. Adesso siamo infatti nelle condizioni di restituire gli impianti alla Regione, dopodiché sarà possibile effettuare ulteriori investimenti per migliorare le strutture, con lo scopo di favorire il turismo nel nostro territorio, che certamente diventerà sempre più attrattivo e beneficerà di ricadute positive in termini di sviluppo e redditività”.

Il primo cittadino ha inteso ringraziare, per il lavoro svolto, gli amministratori giudiziari della Lorica Ski, Antonello Gentile e Paolo Lupi, l’amministratore unico Roberto Esposito, il direttore dei lavori per le opere di completamento ed estendimento funzionale, l’ingegnere Marco Cordeschi, i collaudatori, gli ingegneri Davide Celestino, Mario Leonetti, Angela Papaianni, insieme all’architetto Roberto

Cava ed il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Casali del Manco, nonché Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Ferruccio Celestino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.