La Locride si prepara al “Dialog festival senza confini”

Sta per arrivare nella locride “Dialog festival senza confini”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Casignana con il sostegno di Regione Calabria e di Calabria straordinaria, si terrà questa estate a Casignana. Tutti i dettagli verranno resi noti in un appuntamento che si terrà a Roma, alla Camera dei deputati in piazza Montecitorio, dove lunedì 17 giugno, alle ore 16, nella Sala conferenze stampa.

Introdurranno Rocco Celentano, sindaco di Casignana e il suo vice Franco Crinò. Seguiranno gli interventi dei deputati Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro; del consigliere regionale della Calabria Giacomo Crinò; del presidente del Gal Terre locridee Francesco Macrì; del direttore artistico di “Dialog festival”

Antonio Blandi; di Domenico Naccari, console onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria.

Presenti anche il giornalista de L’Espresso Simone Alliva; il giornalista Francesco Condoluci del Ministero per le Riforme istituzionali; Alessandro Giuli, presidente del Maxxxi e l’editorialista de Il Riformista Andrea Ruggieri. Le conclusioni sono affidate a Roberto Occhiuto, presidente della giunta regionale della Calabria. “Dialog festival senza confini” rientra nelle iniziative di promozione del progetto Locride 2025.

