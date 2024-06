Locri, ecco anche l’allenatore: ufficiale il ritorno di Umberto Scorrano

StrettoWeb

“Con immenso orgoglio e grande emozione, l’A.C. Locri 1909 annuncia il ritorno a casa di Umberto Scorrano, nelle vesti di allenatore della prima squadra. Un uomo che ha segnato la storia del nostro club come calciatore, capitano, bandiera e leggenda, è pronto a guidarci nuovamente verso nuovi straordinari traguardi. Umberto Scorrano non è solo un nome, ma un simbolo di dedizione, passione e amore per i colori amaranto. Nel corso della sua carriera da giocatore, Scorrano ha incarnato i valori del nostro club, diventando un punto di riferimento non solo per i compagni di squadra ma per tutta la comunità locrese. Capitano indiscusso, ha saputo condurre il Locri con determinazione e coraggio, regalando ai tifosi momenti indimenticabili e vittorie storiche”. Così in una nota il Locri ufficializza il nuovo allenatore.

“Ora, la sua carriera professionale lo riporta a Locri in una veste diversa, ma con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto. La scelta di affidare la guida tecnica della squadra a Scorrano è stata naturale e condivisa da tutto l’ambiente societario, convinti che la sua profonda conoscenza del club e del suo spirito, unita a una visione moderna del calcio, saranno fondamentali per il nostro futuro. La dirigenza dell’A.C. Locri 1909 ringrazia Umberto per aver accettato questa sfida e invita tutti i sostenitori a unirsi in questo nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia. Con Scorrano alla guida, siamo certi che il futuro sarà ricco di emozioni e successi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.