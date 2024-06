Locri, 2 morti e un ferito grave sulla SS106: tragico incidente provocato da malore improvviso | LIVE

StrettoWeb

Un gravissimo incidente mortale si è verificato poco fa sulla SS106 a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro, che è stato autonomo, due persone hanno perso la vita e una terza che è in codice rosso, in condizioni gravissime. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il sinistro sia stato causato da un malore improvviso del conducente.

La tragedia ha distrutto un’intera famiglia, che viaggiava sull’autovettura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, l’elisoccorso e i Carabinieri che stanno regolando il traffico che al momento è completamente bloccato.

