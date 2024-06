Libertà e democrazia digitale: Infratel incontra la Regione Calabria

StrettoWeb

Mercoledì 19 giugno, alle ore 10, nella sala oro della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà l’incontro sul tema “Libertà e democrazia digitale: infrastrutture, servizi e connettività”, organizzato da Infratel Italia insieme al Dipartimento della Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con Aniet Sit. Il convegno fa parte dell’iniziativa “Infratel incontra le Regioni”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, della sottosegretaria di Stato, Wanda Ferro, dell’assessore regionale alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e dei saluti introduttivi di Pietro Piccinetti, amministratore delegato Infratel Italia, seguiranno una serie di tavoli di lavoro per condividere con istituzioni, comunità del territorio e operatori, le strategie e le azioni utili a dare impulso al completamento delle infrastrutture delle reti ultraveloci.

Interverranno, tra gli altri, Marco Ambrosini, chief innovation officer, dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, Tommaso Calabrò, direttore generale del dipartimento Transizione digitale ed Attività strategiche della Regione Calabria, Marta Mazzone, consigliera Anie Sit, Carlo Sabetta, manager affari normativi e regolamentari di Asstel, Paolo Praticò, dirigente generale del dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali della Regione Calabria.

Alle ore 12 è previsto un panel sul punto di vista degli operatori con Roberto Chiappini, responsabile territoriale Tim, Francesco Mollica, head of network development per l’area Sud di Vodafone, Stefania Gasparro, senior implementation management di Inwit, Onofrio Pecorella, head of local government sales di Fastweb, Vincenzo Gallo, regional manager Campania e Calabria Nord di Open Fiber.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione degli organi d’informazione.

