“Liberi tutti”: la Dierre Basket organizza una due giorni di allenamento per i giovani reggini | INFO

1 e 2 luglio 2024 è un giorno importante per la Dierre. Sono ancora vive le emozioni della cavalcata straordinaria dell’ultima stagione. Oggi il team bianco-blu guarda al futuro ed organizza un “Open Day” gratuito dedicato ai giovani nati nelle seguenti annate agonistiche: 2006-2007-2008-2009.

“Scegli tu dove giocare a basket – Tutti liberi”. Dal prossimo 1° luglio in Italia entra in vigore la norma che abolisce il vincolo sportivo, svincolo automatico, sancito di recente dalla Riforma dello Sport, anche per gli atleti tra i 13 e i 20 anni di età: una situazione destinata a cambiare in maniera sostanziale lo sport giovanile e che coinvolge l’intera attività agonistica a qualsiasi livello. Proprio per questo motivo, la Dierre Basketball Reggio Calabria, nell’ottica di potenziare il roster della prima squadra e l’attività giovanile, ha organizzato una due giorni di allenamento che si svolgeranno al PalaNuccio Geri di Archi a partire dalle ore 19.30.

