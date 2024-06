StrettoWeb

Lecce andrà al ballottaggio e sarà sfida aperta tra l’uscente Carlo Salvemini, espressione del centrosinistra e la senatrice Adriana Poli Bortone, espressione del centrodestra, che fu sindaca di Lecce dal ’98 al 2007.

Le percentuali raggiunte dai due principali sfidanti si fermano a 49,6% per Adriana Poli Bortone e 47 per Carlo Salvemini. Una sfida all’ultimo voto andata avanti per tutta la notte con un riconteggio infinito.

