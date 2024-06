I leader del G7 lanciano l’appello per la tregua olimpica

StrettoWeb

I leader del G7, nella dichiarazione finale del vertice che si è tenuto in Puglia, lanciano un appello per la tregua olimpica in vista dei Giochi di Parigi. “Richiamiamo tutti i Paesi ad osservarla individualmente e collettivamente – si legge – così come indicato nella risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 15 dicembre del 2023″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.