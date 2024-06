Lazzaro, spettacolo teatrale “Giorni invisibili” coi ragazzi di InHoltre

StrettoWeb

Sabato 15 giugno 2024 l’ODV InHoltre ha presentato lo spettacolo teatrale dal titolo “Giorni invisibili”, un’opera ideata, curata e diretta da Vincenzo Mercurio, attore e regista teatrale coordinatore di diversi progetti sociali e culturali, aiutato per questa realizzazione da due educatori di InHoltre che da anni operano nel mondo della disabilità: Angela Albano e Domenico Scagliola.

La rappresentazione, seguita e applaudita da un numero pubblico presente al Centro sociale Paolo Capua di Lazzaro (RC), ha visto come attori protagonisti i ragazzi di InHoltre. Sul palco non c’erano persone che effettuavano movimenti e gesti disordinati, ma attori che recitavano seguendo un copione cucito su ognuno di loro. Le loro azioni sono state coordinate e ben definite, come se avessero recitato da diversi anni. Il percorso di avvicinamento a questa prima teatrale è stato curato e studiato seguendo le diverse attitudini di ogni singolo ”attore”.

Il lavoro svolto è stato eccezionale perché ha scoperto le capacità recitative che ogni ragazzo aveva nel proprio io, ma che ancora non era riuscita a far emergere. Alla fine, il lungo applauso di tutti gli spettatori che alzandosi in piedi, hanno voluto tributare il giusto ringraziamento a persone che li hanno fatto emozionare. Le famiglie dei ragazzi, con gli occhi lucidi per l’emozione, hanno visto i loro figli sotto una luce diversa, hanno scoperto che, se opportunamente stimolati, riescono a realizzare delle cose ritenute impossibili a prima vista.

Gli abbracci che si sono scambiati alla fine dello spettacolo sono stati il giusto premio per i figli e per i genitori. Un ringraziamento particolare va ai numerosi volontari dell’ODV InHoltre, che con la loro disponibilità hanno reso possibile questa realizzazione. Lo spettacolo sarà replicato il 6 agosto 2024 a Lazzaro (RC), durante la 18ª Serata di solidarietà “La disabilità in piazza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.