Elezioni, Laura Castelli in Piemonte: “tra la gente per raccontare la verità”

“In piazza, tra la gente, per raccontare la verità. Da Torino si chiude il nostro entusiasmante tour al nord. Questa è la settimana decisiva, gli ultimi giorni prima del voto. Da nord a sud c’è aria di Libertà. Adesso però concentrati, in queste ore la gente sta scegliendo se andare a votare e chi votare. Dobbiamo raccontare ogni singola proposta di Libertà”, è quanto afferma Laura Castelli.

“Parliamo di contenuti, di cose concrete. Cosa che gli altri partiti non fanno. Da domani in Sicilia per la volata finale! Viva la Libertà”, conclude Castelli.

