L’amore oltre la morte: coppia calabrese muore a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra

L’amore che va oltre tutto, anche oltre la morte. E’ quanto accaduto ad una coppia originaria di Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. Sposati per ben 45 anni, Teresa Chimirri e Francesco Scaramozzino, 70 anni lei e 76 lui, erano inseparabili. Entrambi docenti, avevano costruito la loro vita a Lecco: da loro amore sono nati i figli Monica e Pasquale. Quest’ultimo ha quindi ricordato l’unione dei genitori tanto che se ne sono andati l’uno dopo l’altro, a distanza di soli 9 giorni.

Pasquale ha raccontato che il padre si è sentito male mentre andava a prendere il nipotino all’asilo: ricoverato in gravi condizioni all’ospedale, gli hanno diagnosticato una dissezione aortica. La moglie, invece, quasi come se lo avesse percepito, si è sentita male il giorno dopo: “era malata da tempo – racconta il figlio – ma sembrava stesse bene. Erano talmente legati che lo ha percepito e ha voluto precederlo”. Cosi Teresa è volata in cielo per accogliere, poco tempo dopo, il suo Francesco.

