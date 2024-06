Lamezia Terme virtuosa: la città premiata per la raccolta di imballaggi in acciaio

StrettoWeb

Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, promuove “Cuore Mediterraneo”.

La campagna itinerante estiva quest’anno arriva a Lamezia Terme dove l’inviata speciale Alice ha incontrato i bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell’acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all’infinito.

L’impegno lametino premiato da RICREA

Il Consorzio RICREA ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: nel 2023 a Lamezia Terme sono state raccolte oltre 214 tonnellate di imballaggi in acciaio.

“La missione del Consorzio è, anche durante l’estate, quella di promuovere l’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio come barattoli per frutta e vegetali, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea -.

“Da sempre siamo impegnati in campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale che coinvolgono direttamente i cittadini perché crediamo che questo tipo di comunicazione giochi un ruolo decisivo nell’assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio diventi sempre più condiviso e virtuoso”.

“Si tratta di un risultato di cui andare fieri – dichiara Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme – raggiunto innanzitutto grazie all’impegno dei nostri cittadini che hanno seguito le regole e adottato comportamenti virtuosi. L’ambiente è un tema centrale nell’azione amministrativa e necessita quindi un lavoro sinergico con gli uffici e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti per offrire un servizio che possa soddisfare le esigenze della comunità ed essere in linea con le urgenze in tema ambientale”.

“L’odierno riconoscimento è la prova della crescente consapevolezza di tutti sul fatto che la salvaguardia dell’ambiente passa anche dalle nostre scelte e dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi”. Oltre al Comune, RICREA ha premiato Lamezia Multiservizi Spa, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio e Ecosistem Srl, la piattaforma di selezione che separa gli imballaggi in acciaio dagli altri materiali della raccolta multipesante.

