Lamezia Terme accoglie 80 giovani siciliani per il Genfest | FOTO

StrettoWeb

Circa 80 giovani siciliani parteciperanno, dal 26 al 30 luglio, al Genfest di Lamezia Terme. I giovani partecipanti provengono dalle province di Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Trapani. Il Genfest, manifestazione giovanile del Movimento dei Focolari, che ne ha accompagnato la storia fin dal 1973, si svolgerà quest’anno ad Aparecida, in Brasile. Lì confluiranno giovani provenienti da varie parti del mondo. Contemporaneamente, altri Genfest si svolgeranno in varie nazioni nei cinque continenti.

In Italia, il Genfest di Lamezia Terme, vedrà convergere giovani provenienti da tutte le regioni meridionali, da Sicilia e Sardegna. Un secondo Genfest italiano si svolgerà a Loppiano. “Centinaia di giovani con etnie, culture e religioni diverse, si ritrovano col presupposto di costruire un mondo più unito e fraterno – si legge in un comunicato della diocesi di Lamezia Terme.

“Le regioni del Sud Italia e la Sardegna, in una simbolica staffetta subito dopo l’evento brasiliano, ripropongono la stessa iniziativa a livello locale attraverso un percorso immersivo e pratico di conoscenza della cultura della pace, della fraternità e della solidarietà. A Lamezia Terme centinaia di giovani avranno la possibilità di raccontarsi, conoscere i testimoni, vivere esperienze nelle realtà del terzo settore, del volontariato, dell’impegno civico”.

Il programma dettagliato dei tre giorni, le iniziative e gli ospiti saranno resi noti nelle prossime settimane. I giovani siciliani saranno protagonisti di un momento particolare, un flashmob sui temi della pace e della fraternità, che si svolgerà in una piazza di Lamezia. Sette giovani di Catania, Trecastagni e Pedara hanno preparato una coreografia, su musica del brano “Turn it up” del complesso Gen Verde.

È stato realizzato anche un video che sarà messo a disposizione dei giovani partecipanti al Genfest e della città di Lamezia per questo momento forte di testimonianza che coinvolgerà tutti. La coreografia è stata ideata da Letizia Verzì, Gaetano Guarnaccia e Jennifer Formica. Le ballerine sono: Jennifer Formica, Vittoria Nicosia, Valeria Merlo, Rachele Pulvirenti, Roberta Rocca.

Il video è stato curato da Giacomo Maimone, con la collaborazione di Mary Sapone. Altri giovani siciliani faranno parte della band che animerà per quattro giorni la full immersion in un’iniziativa che – in un momento difficile della storia dell’umanità – veicola i valori della pace e della fraternità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.