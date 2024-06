Istat, Qualità della Vita: Reggio Calabria è la peggiore in Italia, solo il 18% dei cittadini è soddisfatto | DETTAGLI

StrettoWeb

La soddisfazione dei cittadini italiani per la sanità fa emergere un Italia divisa in due. Lo rileva l’Istat nel Focus sulla qualità della vita nella città italiane nel 2023. E’ quanto emerge dalla rilevazione Quality of life in European cities, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat in una selezione di città europee.

Le città settentrionali presentano percentuali di cittadini soddisfatti per la sanità che superano in quasi tutti i casi il 60%, mentre nelle città del Sud sono tutte inferiori al 50%. Le quote di soddisfatti per i servizi sanitari oscillano tra il 30 e il 40% a Napoli, Catania, Palermo, Messina e Cagliari. Percentuali ancora più contenute sono rilevate a Sassari, Taranto e Reggio Calabria (che con il 18,2% riporta il valore minimo). In una situazione intermedia si trovano invece Roma e Genova (con percentuali attorno al 50%). Nei contesti urbani italiani, il gradimento più alto (oltre il 70%) per i servizi sanitari si registra a Bologna, seguita da Verona, Firenze, Trieste e Parma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.