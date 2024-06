“Isola Summer”: 60 serate di musica e divertimento a Isola Capo Rizzuto

StrettoWeb

Tutto pronto per “Isola Summer”, il programma estivo di Isola Capo Rizzuto. L’estate 2024 è finalmente arrivata e promette di essere ancora più entusiasmante, con un calendario ricco di esibizioni su tutto il territorio e, novità assoluta, tutti gli eventi saranno gratuiti: abbiamo

deciso di eliminare il costo del biglietto per rendere il divertimento e l’intrattenimento accessibili a tutti.

Le serate principali saranno distribuite su tutte il territorio in maniera equa e ad alternarsi sul palco ci saranno grandi artisti della musica italiana, comici di grande rilevanza protagonisti nei vari talk show delle reti nazionali, poi musica popolare, cover band e tanto intrattenimento, compresa l’animazione in spiaggia.

Ma chi salirà sul palco?

Ecco i nomi degli artisti che si esibiranno nel nostro territorio nell’estate 2024: grandi nomi della musica italiana come Dargen D’Amico, Alex Britti, Clara Soccini, Ron, I Cugini di Campagna, Sud Sound System, Enzo Gragnaniello, Moni Ovadia e artisti di musica popolare come Cecè Barretta e Mimmo Cavallaro.

Non mancherà l’intrattenimento comico con Uccio De Santis, Matranga e Minafò, I Respinti, Fabrizio Gaetani e molto, moltissimo altro, per un totale di più di sessanta serate. Preparatevi a un’estate di divertimento e passione che ci accompagnerà per tutta la stagione, con un programma di eventi che promette di essere indimenticabile.

