L’ipocrisia del M5S sull’Autonomia, la norma era inserita nel programma di governo dei grillini del 2019

Il dibattito sull’Autonomia differenziata, da sempre tra i cardini del programma della Lega, prima di Bossi ed adesso di Salvini, sta spaccando i vari partiti e sta facendo discutere i cittadini. A prescindere da come la si pensa, la coerenza è una virtù che, soprattutto in politica, deve essere un punto imprescindibile se si vuole avere credibilità e magari governare una nazione complessa come la nostra.

Esempi di incoerenza? Come non ricordare le parole del Governatore Bonaccini del 2022 che noi abbiamo ripreso in un articolo, mentre ora proponiamo l’incongruenza del Movimento 5 Stelle rispetto alla battaglia odierna contro l’Autonomia e quanto scriveva nel 2019 nel programma di governo.

“Va completato il processo di autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, istituendo contemporaneamente i livelli essenziali di prestazione per tutte le altre regioni per garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di qualità dei servizi”. Ecco quanto scrivevano i grillini sul Blog delle Stelle. Ripetiamo la politica è una cosa seria e, a prescindere da come la si pensa, gli aspetti di coerenza sono essenziali.

