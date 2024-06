“Integratori alimentari: come e quando usarli?”, iniziativa a Reggio Calabria dell’associazione Biesse

StrettoWeb

Si è svolto presso Spazio Open in via Filippini a Reggio Calabria il consueto incontro “I Salotti Biesse” dell’Associazione Culturale per il bene sociale fondata e presieduta da Bruna Siviglia. Il tema del salotto si è rilevato interessante e ricco di spunti di riflessione, l’argomento è tra i più attuali visto anche l’arrivo delle alte temperature: “Integratori alimentari: come e quando usarli?” questo il tema che ha piacevolmente intrattenuto i numerosi soci e tanti cittadini presenti all’incontro.

A relazionare sono stati la Dott.ssa Maria Antonietta Barilla Farmacista e Antonio Paolillo Tecnologo Alimentare. “Gli integratori alimentari non devono essere concepiti come sostituti di una sana e bilanciata alimentazione, il loro uso può essere utile, però, per piccoli periodi di tempo e solo in casi di stretta necessità – così la Dott.ssa Barilla che ha raccomandato ai presenti – di non abusare di integratori alimentari e soprattutto di chiedere sempre consiglio al proprio medico di famiglia o al farmacista di fiducia-. Molto si è parlato di multivitaminici ma anche di antiossidanti e energizzanti”.

Spunti di riflessione sull’importanza dei una sana e corretta alimentazione sono stati posti dal Dott. Antonio Paolillo il quale, dopo essersi soffermato sull’importanza “di una corretta ed efficiente educazione alimentare, ha ripercorso brevemente la storia dell’alimentazione dagli ominidi ai nostri giorni – Il cibo è innanzitutto un dono e come tale va rispettato e condiviso evitando sprechi alimentari e rispettando il consumo stagionale dei prodotti agricoli e agroalimentari-. Un consumo di cibo responsabile e consapevole aiuta, non solo il nostro organismo ma anche il rispetto dell’ambiente e della sostenibilità”. All’incontro sono intervenuti anche diversi medici che hanno contribuito con la loro esperienza professionale a divulgare informazioni utili ai consumatori. Tanta la partecipazione per un’iniziativa di successo.

