L’infiorata di Taurianova 2024 raccontata da Graziano Tomarchio TV

StrettoWeb

L’infiorata di Taurianova 2024 ha dominato la scena anche sul campo della comunicazione: tante emittenti e testate hanno raccontato un evento dal respiro sempre più internazionale: tra queste, Graziano Tomarchio TV ha “viaggiato” nel mondo dell’arte effimera per ben 4 giorni, tutto in tempo reale grazie all’instancabile lavoro di operatori e giornalisti.

Un itinerario partito da Noto, con il passaggio di consegne con Taurianova, per rendere l’idea di un legame con la città sicula che sta portando la Calabria tra le grandi dell’arte dei fiori. Da Noto a Taurianova, per l’Infiorata 2024, Graziano Tomarchio TV ha garantito una presenza costante per descrivere al meglio tre giorni indimenticabili.

Ciascun partecipante della rassegna floreale, ha potuto rendersi protagonista offrendo al telespettatore le proprie emozioni attraverso le dinamiche interviste della giornalista Dominga Pizzi, abile con professionalità e umanità a valorizzare gli aspetti positivi e unici di ogni interlocutore.

Insieme al pubblico ogni aspetto è stato pienamente vissuto con riprese dall’alto: l’inventiva degli operatori ha reso gli spettacolari tappeti, gli scintillanti fuochi artificiali e i giochi di luce ancora più suggestivi attraverso inedite prospettive.

L’esplosione di colori di questi giorni avrebbe però poco significato senza l’anima di chi le realizza: e per questo l’editore Graziano Tomarchio ringrazia infinitamente la Pro Loco Taurianova nel Cuore per la grande fiducia riposta nel lavoro di tutto lo staff. Tenace collaborazione con la Proloco fin dalla prima edizione, al fine di rendere l’Infiorata sempre più coinvolgente e al Servizio degli spettatori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.