Infertilità, le nuove frontiere della medicina per aiutare le coppie siciliane

Sterilità e denatalità sono un’emergenza nel nostro Paese e nella nostra Regione, una criticità che rende necessaria una puntuale informazione e un sollecito accesso alle cure. Venerdì 21 giugno p.v. , dalle ore 9 alle 17, si terrà su questi temi a Siracusa, presso l’hotel Alfeo sito in via Nino Bixio 5, il Congresso medico sul tema: “La presa in carico della coppia nel territorio per la diagnosi e la cura della sterilità”.

Il Congresso è organizzato dal Dott. Antonino Bucolo, Primario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, e dalla Dott.ssa Giuseppa Fuggetta, Ginecologa e Responsabile e Direttore sanitaria del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita “Hera Siracusa”. Entrambi sono i Presidenti del Congresso.

Hera Siracusa è nato in associazione con il Centro Hera di Catania, diretto dal Ginecologo Antonino Guglielmino. Il Congresso è rivolto non soltanto agli Operatori del settore, ma anche ai Ginecologi ospedalieri e consultoriali e ai Medici di Medicina Generale, con l’intento di creare una rete di collaborazione al fine di permettere alle coppie un più rapido e corretto avvio nel percorso di ricerca della genitorialità.

L’accesso alla sede congressuale è libero. Il Congresso inizierà alle ore 9,00 con la registrazione gratuita dei partecipanti e proseguirà con i saluti delle Autorità e l’attività scientifica. Il Centro Hera Siracusa è la prima Struttura sanitaria della provincia di Siracusa specializzata in Medicina e Biologia della Riproduzione. È stato costituito nel settembre 2022 e ha iniziato in gennaio 2023 la sua attività nel settore della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

Il progetto è quello di mettere a disposizione delle coppie del territorio siracusano un aiuto ed un punto di riferimento, ove trovare tutte le

informazioni ed i percorsi diagnostici per sviluppare il loro progetto genitoriale, con il supporto di personale medico e paramedico esclusivamente dedicato ed altamente specializzato, in grado di accompagnarle passo dopo passo durante tale percorso, offrendo i propri servizi “a chilometro 0”, evitando alle coppie il disagio di dover affrontare lunghe e costose trasferte verso altre province o altre regioni.

Il Centro Hera Siracusa può eseguire tutte le metodiche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di 1° e 2° livello, sia omologa che eterologa, offrendo in sede la possibilità di attuare tutte le procedure diagnostiche, terapeutiche e di preparazione per la PMA. Il Centro dispone di una sua crio-banca per congelare il seme e gli ovociti: ciò consente di conservare i propri gameti e preservare la propria fertilità nel caso si sia costretti a sottoporsi a terapie per patologie tumorali o anche benigne che possono mettere a rischio la fertilità.

Gli studi statistici di settore e l’esperienza dei Centri di PMA in Italia, mostrano che troppo tempo prezioso viene perduto dalle coppie per la mancanza di adeguate e puntuali informazioni, che spesso sul territorio non si trovano in maniera completa ed esaustiva.

Per tale motivo, l’altro obbiettivo che il Centro Hera Siracusa si è posto, è quello di creare sul Territorio una rete collaborativa con i Ginecologi ospedalieri e consultoriali e i Medici di Medicina Generale, affinché le coppie possano trovare sempre un orientamento di base preciso nei suoi presupposti scientifici, che consenta agli Operatori sanitari e alle coppie stesse di ridurre al minimo indispensabile i tempi per un corretto inizio del loro percorso verso il desiderato progetto di genitorialità.

